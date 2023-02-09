Актер Олег Гаас о своем детстве: «Надо было развиваться, а я с крыш прыгал»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

По признанию молодого артиста, вместо того, чтобы больше заниматься искусством, он «прыгал с крыш».

Олег Гаас, исполнивший главную роль в фильме «Быть», рассказал об упущенных возможностях, из-за которых сожалеет. В комментарии 5-tv.ru артист признался, что в детстве ему следовало уделять время саморазвитию, а не экстремальным развлечениям.

На днях Олег Гаас пришел в кинотеатр «Каро 11 Октябрь», где прошла светская премьера картины с его участием. На пресс-подходе актера спросили, какой совет он дал бы себе в детстве.

«Учи английский!» — без раздумий ответил артист.

По мнению Гааса, знание иностранного языка важно для каждого человека. Однако в школьные годы он посвящал учебе не так много времени.

«Развиваться надо было больше, мне кажется. Заниматься музыкальным инструментом. А я с крыш прыгал», — с улыбкой вспомнил актер.

Олег Гаас пояснил, что учиться важно именно в детстве. Именно в юном возрасте процесс обучения дается легче всего. При этом актер верит, что взрослые в любой момент могут исправить ошибки молодости и наверстать упущенное.

Фильм «Быть» снял режиссер Александр Ковтунец. Картина рассказывает о рэпере Илье, выросшем без родителей. Под Рождество он из нашей современности случайно попал в 1993 год — во время юности своих родителей. Теперь рэпер-сирота может либо спасти их от гибели, либо исчезнуть навсегда. Помимо Олега Гааса, в фильме также снялись Владимир Сычев, Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Олеся Железняк, Рома Жиган и другие звезды.