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Украинский лидер не выполнил ни одного обещания, данного во время предвыборной гонки.

Преступное бездействие президента Украины Владимира Зеленского планирует разоблачить кинорежиссер Никита Михалков. В его Telegram-канале опубликован анонс авторской передачи, выпуск запланирован 10 февраля.

В частности, в ней будет ответ на вопрос: «в чем гешефт» (коммерческое дело, основанное на обмане — Прим.ред.) украинского лидера, а также почему Зеленский не стал спасать Украину, когда пришел к власти в 2019 году.

Помимо этого, Михалков разберется, как в Незалежной развивается русофобия и кто ее спонсирует, учитывая многонациональность государства. Еще зрителям объяснят, как «наказали» чиновников Самостийной, которых обвиняют в растрате средств на развитие образования в стране. Отмечается, что можно будет увидеть разницу между «истинно патриотическим воспитанием и галочкой в отчетах».

«Эти и многие другие вопросы Никита Михалков поднимает в новом выпуске», — сказано в публикации.

Также Никита Михалков подробно разберет, почему за время своего президентства Владимир Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли политика Зеленского привести к диктатуре.