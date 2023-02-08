Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

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Взнос планируют ввести уже в этом году. Он будет однократным, при этом сумма взноса не уточняется.

Как сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом выплату однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году.

По словам Белоусова, в прошлом году финансовые результаты многих компаний были очень хорошими.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — рассказал вице-премьер.

Дипломат подчеркнул, что взнос от бизнеса — это не повышение налога. Речь идет о такой практике, как однократное взимание налогов. В налоговой практике это называется «windfall tax», отметил Белоусов.

«Представители бизнеса принимают активное участие в проработке данного вопроса», — заявил вице-премьер.

При этом, как он уточнил, речь идет о добровольном взносе именно от крупных компаний. Сумма взноса пока не известна.

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