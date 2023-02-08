Американский журналист разоблачил тех, кто совершил теракт на «Северных потоках»

Журналист из США заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Самый громкий разоблачитель правительства США Сеймур Херш опубликовал разгромную статью.

Взрывчатку под «Северные потоки» летом 2022 года заложили американские водолазы. Об этом заявил самый громкий разоблачитель правительства США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В своем блоге журналист рассказал, что в июне прошлого года водолазы из США, действуя под прикрытием учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя три месяца нанесла серьезный урон трем из четырех трубопроводов «Северных потоков».

В качестве союзников американцы выбрали норвежцев, у которых в этой миссии тоже был личный интерес — разрушение «Северных потоков» позволило бы Норвегии продавать Европе значительно больше собственного природного газа.

Сеймур Херш заявил, что ВМС (военно-морские силы — Прим. ред.) США предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС (военно-воздушные силы — Прим. ред.) — бомбы с дистанционным взрывателем. Главным вопросом, который волновал Белый дом, была безопасность. И норвежцы придумали, как заставить взрывчатку сработать дистанционно по приказу Джо Байдена и не оставить улик.

«На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила по электронной почте: „Это ложь и полный вымысел“. Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогичным образом написала: „Это утверждение полностью и бесповоротно ложно“», — сообщил журналист.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября прошлого года у датского острова Борнхольм в Балтийском море.

«Сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. В течение нескольких минут можно было увидеть, как лужи метана, оставшиеся в закрытых трубопроводах, растекаются по поверхности воды, и мир узнал, что произошло нечто необратимое», — написал Херш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден отказался от слов об уничтожении «Северного потока».