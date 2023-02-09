Исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена: «С инвалидом не по пути»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»

Актер целый год не мог оправиться после предательства со стороны некогда родного человека.

Актер Михаил Казаков, наиболее известный по роли Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», рассказал о предательстве жены, бросившей его из-за инвалидности.

Он получил тяжелую травму в 2020 году. Тогда Казаков забрался на пожарную лестницу, чтобы сделать эффектное фото, однако оступился и полетел прямиком вниз с высоты 12 метров. В результате он получил серьезные переломы ног. Актер пришлось долго восстанавливаться, аппарат Илизарова он до сих пор носит.

Именно в этот сложный период для Казакова от него отвернулась еще тогда любимая женщина.

«Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчет», — сказал артист в беседе с KP.RU.

По сообщениям СМИ, сейчас сердце актера заняла новая девушка, однако пока комментировать свою личную жизнь Казаков отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Дарью Мельникову, которая сыграла роль Жени в «Папиных дочках», засняли в объятиях мужчины.