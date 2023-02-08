Родом из поволжских немцев: актер Олег Гаас раскрыл тайну своего имени

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Решение о том, как назвать мальчика, приняли не родители будущего артиста, а друг семьи.

Актер Олег Гаас сыграл главную роль в новом фильме «Быть». По сюжету, ему «посчастливилось» переместиться из 2023 года в 1993-й и встретиться со своими родителями в молодости. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru артист рассказал про историю своего рода и вспомнил, как принималось решение о его имени.

Оказалось, что мама будущего артиста хотела назвать его Артуром. Однако отец настоял, чтобы наследник носил имя Андрей. В итоге ни один из этих вариантов не оказался окончательным.

«Потом друг семьи — водитель Анатолий — пришел и назвал Олегом. Говорит: «У вас же Олежка!» — рассказал Олег Гаас.

Также актер пояснил, что его фамилия носит немецкие корни по отцовской линии. Его предки относились к числу так называемых поволжских немцев и были репрессированы в Сибирь и Казахстан.

«В общем, оттуда все идет, немецкий род по отцовской линии», — объяснил Гаас.

При этом в семье артиста сохранилась лишь одна «традиция», характерная для немецкой педантичности. По словам Олега Гааса, она связана с тем, что «во всем должен быть порядок».

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