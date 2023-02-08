«НМГ Дебют»: Национальная Медиа Группа запускает программу поиска талантов

Фото: Пресс-служба ЗАО «НМГ»

Самые успешные участники получат возможность стать членами команды одного из активов медиахолдинга.

Национальная Медиа Группа сообщила о начале приема заявок на новую образовательную программу в области медиа «НМГ Дебют». Главная цель проекта — предоставить талантливым авторам возможность протестировать свои творческие амбиции в деле на ресурсах активов холдинга и компаний-партнеров НМГ.

Принять участие в проекте смогут студенты сценарных, режиссерских и продюсерских факультетов российских творческих вузов и киношкол. Приглашаются учащиеся как государственных, так и частных учебных заведений, а также выпускники, от 2020 года выпуска и позже.

Оргкомитет программы выберет десять участников, которые смогут на протяжении трех месяцев работать под наставничеством известных режиссеров, сценаристов и продюсеров НМГ.

В числе наставников, с которыми участники будут взаимодействовать очно в индивидуальном формате: режиссер Федор Бондарчук, продюсер фильмов «Горько!» и «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников, продюсер «Бригады», «Не родись красивой» и «Елизаветы» Александр Акопов, режиссер и продюсер «Кухни» Антон Федотов, сценарист и продюсер сериала «Дылды» Дмитрий Табарчук, сценарист «Кухни в Париже» и трилогии «Последний богатырь» Павел Данилов, сценарист и продюсер трилогии «Последний богатырь» и сериала «Гранд» Игорь Тудвасев и другие.

«Каждый на медиарынке знает, что талантливый сценарист, режиссер и продюсер сегодня — на вес золота. Мы хотим дать шанс молодым и талантливым профессионалам доработать свой проект вместе с мэтрами нашей индустрии. Уверена, что благодаря этой программе появятся новые яркие имена, а на экраны выйдут свежие и интересные проекты, которые полюбит зритель», — рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

По истечении трех месяцев оргкомитет примет решение о дальнейшей судьбе участника и/или проекта, над которым он работал. Студенты, успешно прошедшие обучение, получат возможность стать сотрудником одного из активов Национальной Медиа Группы. Автором самых интересных проектов представится возможным реализовать их на одной из площадок медиахолдинга.

С самыми талантливыми участниками проекта может быть заключен first-look deal, и на протяжении трех месяцев они смогут получать вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Сбор заявок на участие в первом цикле программы продолжится по 28 февраля. Ознакомиться с полным списком необходимых заявочных материалов и отправить свою заявку можно на официальном сайте программы — debut.nmg.ru.

Национальная Медиа Группа — самый крупный в РФ частный медиахолдинг. Среди ключевых активов НМГ — лидеры российского медиарынка: телеканалы РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; МИЦ «Известия», в составе которого портал IZ.RU, газета «Известия», телеканал «Известия», новостные службы телеканалов РЕН ТВ и «Пятый»; газеты «Спорт-Экспресс», «Деловой Петербург». Группа владеет пакетом акций «Первого канала». В 2019 году запустила сервис more.tv.