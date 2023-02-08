Последняя капля: почему разводятся звезды «Дома-2» Дмитренко и Рапунцель

Фото: Instagram* / olyarapunzel

Милые и раньше не редко бранились, но любовь всегда брала верх. В этот раз терпение начинающего актера лопнуло.

Отношения двух звезд «Дома-2» — Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко — окончательно и теперь официально подошли к концу. Пара начала бракоразводный процесс, а подтолкнули к этому истерики Ольги и недовольство ее мамы, отмечает StarHit.ru.

Как оказалось, терпение в этой семье лопнуло у самого Дмитрия. Именно он первым и подал на развод и обратился за юридической помощью к адвокату.

«Дмитрий уверен — сохранить семью невозможно, он долго готовился к этому ответственному шагу», — рассказал источник изданию.

Он уверяет, что последнее время оскорбления Ольги в адрес мужа сыпались через край. Знаменитость не просто истерила и закатывала скандалы, но еще и настраивала против отца детей. Причем лепту в разлад семьи вносила и мать девушки — зять, по ее мнению, делал мало щедрых жестов для Ольги. Не баловал люксовыми брендами и другими подарками, которых достойна дочка. Дмитрию ничего не оставалось, как сдать позиции.

Впереди у молодых людей непростой период — даже расстающиеся с миром пары с трудом это выдерживают. Предположительно, делить имущество звезды «Дома-2» не собираются, о споре, связанном с детьми, тоже пока речи не идет.

Брак Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко длился без малого шесть лет. Познакомились молодые люди на проекте «Дом-2» и дошли в итоге до ЗАГСа. Все эти годы, как признавался ранее Дмитрий, отношения на самом деле безоблачными не были: милые громко ругались, как и громко мирились. Экс-участник «Дома-2» не сомневался, что в жизни любящих людей бывает всякое. Но в итоге даже высокие чувства и двое общих детей ситуацию не спасли.

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