Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Знаменитая артистка наконец вышла на связь с поклонниками, однако изменения в образе жизни звезды — шокировало их.

Актриса Елена Проклова еще в начале года пострадала от тяжелой травмы. Красавица репетировала очередной спектакль, но по неудачному стечению обстоятельств получила сложный перелом. Несмотря на боль, артистка все равно не стала отменять гастроли в Крыму, поэтому продолжила играть на сцене.

Уже по возвращению домой Проклова обратилась к врачам, однако медики сообщили неутешительные новости: надо сделать операцию. Елене Игоревне установили пластину для фиксации отломков кости и отправили на реабилитацию.

Вчера 69-летняя артистка снова вернулась к рабочему процессу. Звезда обнародовала видео из отеля в Волгограде. Однако вид красавицы сильно забеспокоил поклонников — женщина стояла с тростью и только с помощью нее могла передвигаться. Соответствующие кадры опубликовало издание dni.ru.

На видео также виден роскошный интерьер номера гостиницы. Елена Игоревна счастливо улыбалась и любовалась окружающей обстановкой. Судя по всему, фанаты скоро вновь увидят знаменитость на сцене. Но рады ли они будут встречать ее? Как отмечается в издании, некоторое люди возмутились внешностью актрисы.

Однако большинство из поклонников наоборот пожелали актрисе скорейшего выздоровления и отметили, что даже с травмой артистка очень красива и мила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инсульт изменил внешность Елены Прокловой до неузнаваемости.