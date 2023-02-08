Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц РФ
МИД Великобритании сообщил о расширении списка санкций против России
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Объявление о новом пакете ограничений специально приурочили к визиту в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.
Великобритания расширила список антироссийских санкций, введя ограничения против 15 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Уточняется, что в список внесли шесть организаций, которые «предоставляют военную технику, такую как беспилотники», для осуществления военной спецоперации России на Украине.
Также под санкции попали восемь физических и одно юридическое лицо, которые якобы связаны «с гнусными финансовыми сетями» для поддержки российских властей.
Подчеркивается, что объявление новых антироссийских санкций приурочено к визиту в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского, который намерен встретиться с премьер-министром и посетить войска.
На днях стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал российскому президенту Владимиру Путину санкциями еще до начала спецоперации на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания собирается предложить Украине вооружение, которое имеет больший радиус действия.