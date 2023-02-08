МИД: развязанная США гибридная война против РФ чревата столкновением двух ядерных держав

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Российские дипломаты указали американской стороне на ее хитрую политику.

Претензии США о якобы несоблюдении Москвой положений двустороннего договора о дальнейшем взаимном сокращении ядерных вооружений (ДСНВ) отвергает Россия. Российскую позицию разъяснили по дипломатическим каналам, сообщили в МИД РФ. Отмечается, что Штаты по сути «развязали против России тотальную гибридную войну», что чревата столкновением двух ядерных держав. Россия же временно вывела свои стратегические объекты из-под инспекционного режима по Договору, что предусмотрено его соответствующими положениями.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что РФ снова подтверждает приверженность ДСНВ как инструменту для поддержания международной стабильности и безопасности. В то же время США, по мнению российских дипломатов, нужно решить проблемы с «нелегитимным исключением американской стороной из засчета по Договору значительной части своих СНВ». В частности, речь идет об их переоборудовании или переименовании таким образом, чтобы они не учитывались определениями договора.

В конце января первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Штаты собрались нанести России поражение в гибридной войне, которую сами же и объявили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как американцев готовили к войне с Россией.