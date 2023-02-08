Прокуратура попросила суд приговорить Фургала к 23 годам лишения свободы

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Данный срок основывается на обвинительном вердикте присяжных.

Прокуроры потребовали назначить бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу наказание в виде 23 лет колонии строгого режима, а его предполагаемым сообщникам Андрею Карепову, Андрею Палей и Марату Кадырову — 22, 17 и 10,5 лет соответственно.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют бывшему чиновнику, были совершены в 2003–2004 годах. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летний Михаил Дегтярев.

В день задержания Фургал был доставлен из Хабаровска в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сам Фургал вину не признает.