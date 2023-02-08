С меня хватит: женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Таким образом жена решила преподнести 39-летнему спутнику новогодний «сюрприз». И выбрала подходящий момент.

Женщину, превратившую 39-летнего мужа в пепел, задержали в Амурской области. Как стало известно 5-tv.ru, до добра семью не довела обычная ревность.

Трагедия между супругами разыгралась в первый день нового года. Пока одни отсыпались после праздничной ночи, другие чересчур бодрствовали, как, к примеру, жительница села Мазаново. Ей, видимо, не давали покоя самые отчаянные мысли — как раз и навсегда покончить с собственным мужем. Мирных и цивилизованных способов прекратить отношения она, вероятно, не рассматривала — накипело. И все из-за ревности.

И вот в первый день 2023-го сельчанка, после очередной ссоры, устроила благоверному новогодний «сюрприз», выбрав подходящий момент. Пока тот отдыхал в комнате на диване, не просыпаясь, она вошла к нему с канистрой бензина, облила его с ног до головы и бросила в супруга зажженную спичку. Пострадавший и опомниться не успел, как оказался во власти пламени.

Спасать его злоумышленница не стала — огонь быстро сделал свое дело, превратив местами в пепел. Женщина тем временем уже стояла во дворе и обдумывала дальнейшие действия. На этот раз нужно было спасаться не от ревности, а от оперативников, которые вот-вот бы нагрянули домой. Единственный выход — бежать без оглядки. Она так и сделала, но скрываться долго не получилось.

Накануне, 7 февраля, правоохранители задержали ее в одном из городов региона. Теперь насладиться одиночеством подозреваемой удастся не скоро — в ближайшее время ей предстоит ответить перед законом по статье об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Алтае женщина заживо сожгла любовника во время интимной игры.