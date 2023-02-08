Патрушев заявил о стремительно деградирующей ситуации в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Saifurahman Safi

Секретарь Совбеза РФ назвал США и Великобританию ответственными за происходящее в восточном государстве.

Ситуация в Афганистане, откуда американцы сбежали, оставив хаос, стремительно деградирует. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», — сказал он на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

Патрушев считает, что в происходящем в Афганистане виновны США, Великобритания и их союзники, которые блокируют «незаконно замороженные афганские активы», вместо того чтобы направить средства на гуманитарные нужды.

Более того, часть этих средств пытаются украсть, зарезервировав для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября в США, к которым «афганский народ не причастен», подчеркнул секретарь Совбеза.

В январе Патрушев заявил, что Вашингтон вывел своих военных из Афганистана, чтобы сосредоточить все внимание на подготовке Киева к серьезному наступлению.

По словам секретаря Совбеза, эту информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что американским военнослужащим пришлось покинуть Афганистан, ведь в иначе Белый дом не смог бы выделять так много военной помощи киевскому режиму.

Патрушев также указал, что Пентагон перебросил часть вывезенной из Афганистана военной техники в Европу, в первую очередь в Польшу, что позволило европейцам милитаризировать Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США бессовестно бросили Афганистан, оставив его в развалинах с процветающей террористической и наркотической угрозой.