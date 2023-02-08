Очень много трагедий: звезда «Универа» Гаврилов вспомнил о детстве на Украине

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Отец будущего артиста был одним из тех офицеров, кто отказался принимать присягу Киеву, и его семья столкнулась с украинским национализмом, бандитизмом и другими ужасами 90-х.

Актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ», посетил премьеру фильма «Быть». Картина рассказывает о молодом музыканте, который чудесным образом попал из 2023 года в суровый 1993-й. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Алексей Гаврилов рассказал, в какой эпохе он хотел бы оказаться, и как прошло его детство после распада СССР.

Артист признался, что мечтал бы побывать в Российской империи, чтобы посидеть за одним столом со своими прадедушками и прабабушками. Они были купцами первой гильдии, но после развала империи, остались без нажитого. Именно поэтому в семье артиста даже есть тост, что их родина окончилась в 1917 году.

Вспоминая о своем детстве, Алексей Гаврилов пояснил, что провел его в Керчи. После распада СССР его семья буквально пыталась там выжить.

«Для меня 90-е в целом были сложные, потому что я помню очень хорошо себя с трех лет, а СССР рухнул, когда мне было семь лет. У меня семья была в Крыму, в городе Керчь. И вот, наверное, с 1994 года моя семья там пыталась выжить, потому что мой папа военный и он не принимал присягу Киеву», — рассказал артист.

Особое отношение было и к языку. Отец Гаврилова всегда говорил, что поэт его семьи — Александр Сергеевич Пушкин, а не Тарас Шевченко. Также в детстве будущего актера заставляли учить украинский язык и ставили двойки за то, что он отказывался. Все это наложило свой отпечаток. Алексей Гаврилов признался, что эпоха 90-х стала для него периодом настоящего «жесткача и украинского национализма». К тому же в городе не было ни света, ни воды, а кругом процветал бандитизм.

«Благо, у меня интеллигентная семья, папа — военный, мама — инженер, и мы как-то все равно соблюдали, мы не погружались вот в эту всю жесть, но мы видели очень много трагедий. Поэтому, слава Богу, что мы сейчас находимся в стабильной России, у нас все хорошо, и не дай Бог кому-то пережить 90-е в маленьком возрасте, как этот маленький герой (фильма „Быть“ — Прим.ред.), потому что я знаю, что это на своей шкуре», — подытожил актер.

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