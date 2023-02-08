«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию

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В Европе у России есть много потенциальных стран-союзников.

Южные страны ЕС намного больше симпатизируют России, нежели балтийские. Также в любом западном государстве достаточно широкий пласт населения поддерживает политику президента Владимира Путина. Российских союзников в Европе в беседе с URA.RU перечислил политолог Сергей Марков.

«Есть очень странное деление на страны балтийские и средиземноморские. Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например, Испания и Италия, а балтийские — плохо», — отметил он.

Марков предположил, что контрасты могут быть связаны с религией или уровнем проникновения английского языка. По его словам, это объясняет тот факт, что основной противник России — это англосфера, ведь использование английского языка в общественной жизни намного выше в северных странах, в отличие от южных.

Кандидат политических наук подчеркнул, что существует четыре вида союзников РФ, и они представлены во всех европейских странах. Первый из них — люди, которые считают, что Россия права и с ней надо дружить, однако их мало и они отключены от каких-либо принятий решений.

«Вторые союзники считают, что с Россией воевать очень опасно, это в свое время привело к краху Наполеона Бонапарта и Гитлера. У них есть еще такое немецкое прозвище — понимающий Путина. Этих людей пытаются поддавить, но они оказывают влияние», — объяснил Сергей Марков.

Собеседник издания считает, что третий тип потенциальных союзников РФ не получает достоверной информации из-за жесткой политической цензуры. От них скрывают информацию об актах террора, репрессиях и военных преступлениях, которые совершаются киевским режимом.

«Четвертый вариант — это те, кто говорят, что у нас есть национальные интересы, и санкции нам очень не выгодны. Это Венгрия, например», — заключил эксперт.

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