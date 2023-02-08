Бестемьянова и Леонова не могут поверить в новости об ампутации стопы у Костомарова

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов / Александр Вильф; 5-tv.ru

Роман— один из тех спортсменов, кто никогда не сдавался, потому и покорил олимпийский Турин. Но бороться с болезнью оказалось куда сложнее.

Информация об ампутации стопы у олимпийского чемпиона Романа Костомарова повергла шок его знаменитых коллег. Многие до сих пор не могут поверить, что болезнь так жестоко подкосила здоровье спортсмена.

Того, кто на пути к высшей награде, преодолел самые серьезные испытания, конкурировал с самыми сильными соперниками. Каждое выступление знаменитости в паре с Татьяной Навкой помнят, как триумф. По-другому ни тот, ни другой не умели и не умеют. Но из борьбы, которую сегодня ведет знаменитость, победителем пока он выйти не смог. Еще неделю назад многие не сомневались, что и в этом «бою» одержан верх, но рано радовались. Накануне, по данным источника 5-tv.ru, спортсмену ампутировали стопу и есть угроза лишиться половины ноги.

Все что сейчас остается делать родным, близким и поклонникам Романа — молиться. Это, в частности, и делает олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Наталья Бестемьянова. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru она призналась, что все новости о состоянии коллеги тоже узнает не из первых уст.

«У меня нет прямого общения с Оксаной (супруга Романа Костомарова — Прим. ред.), я узнаю все новости из прессы. Первое что я делаю каждое утро и несколько раз в течение дня — смотрю, что пишут. И мы молимся за его здоровье», — рассказала она.

Всей душой и сердцем вместе с олимпийским чемпионом и другая его коллега, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, сначала она не поверила, что такое могло произойти со спортсменом. Но когда в прессе стали одна за другой появляться публикации, — засомневалась.

«На первый взгляд мне показалось, если честно, что это неправда. Но потом я еще несколько увидела идентичных статей, и начинаешь в это верить… Но все равно не хочется в это верить до конца», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ruКак известно, проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались месяц назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Предполагалось, что спортсмен теперь идет на поправку, однако у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу. Однако здоровье спортсмена по-прежнему остается под угрозой, и есть вероятность, что он может лишиться ноги по колено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Романа Костомарова поздравила мужа в день рождения.