В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам
«Известия»: АКИТ предложила продавать алкоголь онлайн в России через «Госуслуги»
Фото, видео: © РИА Новости / Варвара Гертье; 5-tv.ru
В отрасли надеются, что сенаторы сформируют законодательную инициативу.
Бизнес предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. И сделать ее по QR-кодам.
К властям обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, пишут «Известия». Контролировать возраст покупателей предлагается через портал «Госуслуг», где, для получения QR-кода, необходимо будет подтвердить личность.
Сейчас в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Приобрести его можно только нелегальным путем, что приводит к большим рискам получить некачественную продукцию. Введение QR-кодов позволит исправить эту ситуацию, считают в организации.