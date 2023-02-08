В МИД озвучили число отказов от гражданства РФ в 2022 году

МИД: в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

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Почти все, кто отказался от российского паспорта, — проживающие за рубежом граждане.

В 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные департамента информации и печати МИД РФ.

Уточняется, что число отказов от российского паспорта в прошлом году стало самым большим за последние три года. Однако до этого отказов от гражданства случалось и больше. К примеру, в 2019 году их было 4356.

«Учитывая, что в 2020 и 2021 годах из-за санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских загранучреждениях велся в очень ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по оформлению выхода из гражданства РФ за рубежом не наблюдается», — подчеркнули в ведомстве.

В то же время внутри страны от гражданства в 2022 году отказались всего 40 человек.

Также в МИД сообщили, что в прошлом году уменьшилось количество получивших российское гражданство. К примеру, в сравнении с 2021 годом снижение составило 6,4% или чуть более 691 тысячи человек.

Со 2 февраля был приостановлен прием заявлений на получение загранпаспорта нового образца на сайте госуслуг. В сообщении на портале сказано, что ситуация продлится до второй половины следующего месяца и связана с техническими проблемами акционерного общества «Гознак».

В Кремле отреагировали на ситуацию и предложили россиянам в качестве альтернативы оформлять загранпаспорта обычного формата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что консульский отдел посольства России в США провел выездную консульскую сессию для российских граждан в Лас-Вегасе, штат Невада.