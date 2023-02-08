«Волнения в стране»: из-за политики Зеленского Украина встала на путь диктатуры

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Глава Незалежной рассматривает мужское население страны только как пушечное мясо.

Политическая позиция украинского лидера Владимира Зеленского чревата началом жесткой диктатуры в государстве. Такое мнение выразил советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уверен, что Зеленский пошел по пути упрочения своей власти, а это грозит репрессиями и внутренним раздором внутри Нелазежной. Один из способов влияния на жителей — бесконечное военное положение и приказ о мобилизации на Украине. По словам Соскина, все мужское население государства сейчас превратилось для власти в «пушечное мясо».

«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — объяснил Соскин в видео на своем YouTube-канале.

В том числе бывший чиновник выразил мнение, что Зеленский собирается больше контролировать действия бизнесменов и предпринимателей на Украине.

«Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов, я еще раз подчеркиваю — неконституционных, практически легитимирует на Украине диктатуру», — объяснил Соскин.

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