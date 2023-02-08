Поселок Спорное, где идут активные боевые действия, сняли с коптера

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Российские военные сейчас освобождают населенный пункт в ДНР от националистов. Те бегут так быстро, что оставляют вооружения и боеприпасы.

Военнослужащие ВС РФ сейчас ведут активные боевые действия в окрестностях поселка Спорное в ДНР, чтобы освободить его от боевиков ВСУ. Военкору «Известий» Денису Кулаге удалось снять населенный пункт с высоты птичьего полета с помощью коптера.

На кадрах видны полуразрушенные здания, теплицы и жилые дома. При отходе с позиций националисты оставляют после себя разруху. Они целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и разбрасывают противопехотные мины «Лепесток».

При этом отступают украинские боевики в спешном порядке. На это указывают брошенные боеприпасы и вооружения. Так, под Спорным российские бойцы нашли снаряды от гранатометов и сам гранатомет. Вероятно, их произвели в США.

Сейчас линия обороны боевиков ВСУ в окрестностях Спорного пролегает через местную птицефабрику. Российские минометчики активно работают по окопам, где засели националисты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с бегущими со своих позиций боевиками ВСУ под поселком Спорное.