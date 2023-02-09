Никакой банальности: как сделать сногсшибательные кадры ко Дню влюбленных

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

Эксперт призвала отказаться от избитых приемов и подойти к процессу творчески.

День влюбленных — еще один повод, чтобы освежить чувства паре. Сходить вместе в ресторан, кино, обменяться подарками — прекрасно. Еще лучше — запечатлеть этот день на память. И речь не просто о селфи на смартфон — хорошо бы воспользоваться услугами профессионального фотографа, считает стилист и основательница пространства хорошего вкуса Dress to Impress Лирия Холдина.

Акцент на деталях

Эксперт рекомендует грамотно подойти к фотосессии — придумать образы, тему, идею. Особое внимание советует обратить на выбор локации. Здесь имеет значение все — цвет, пространство, декорации и другие элементы, которые попадут в кадр. Желательно все продумать до мелочей, чтобы картинка получилась гармоничной. Ни одна деталь не должна быть лишней и раздражающей.

Презентация в помощь

Добиться желаемого результата, уверена стилист, поможет презентация или, другими словами, мудборд съемки. Кроме гарантированного успеха, вы получите творческое удовольствие. В процессе еще раз мысленно проживете первое свидание с избранником, вспомните какую-то смешную историю и самые счастливые мгновения, проведенные вместе.

«Соберите все свое вдохновение воедино. Найдите фотографии, которые передают желаемую атмосферу, детали, примерные варианты вещей, кадры из фильмов и так далее. Все это можно оформить в коллаж или в единую подборку. Именно такие перед любой съемкой создают профессиональные стилисты», — цитируют эксперта «Известия».

Никакой банальности

Во время съемок, отмечает собеседница издания, лучше отказаться от избитых парных образов: никаких футболок со смешными надписями, никаких одинаковых нарядов, но и никакого неуместного контраста. Вы в вечернем платье, а он в старых джинсах и футболке — оставьте такой вариант лучше для селфи.

«Образы должны показывать, что вы видите и интерпретируете контекст происходящего одинаково — и наличие объединяющего стиля в этом поможет», — пояснила специалист.

Вы не ошибетесь, если выберете общий фон фотосессии, с которым «подружатся» все детали — от нарядов влюбленных до декораций. Еще лучше — выбирать оттенки с общим подтоном и добавлять какой-то общий цвет. К примеру, на вас бежевый свитер, на избраннике — бежевые брюки.

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