Мадонна ответила хейтерам, которые раскритиковали ее «неузнаваемое лицо»

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / ТАСС

Знаменитая вокалистка не может терпеть такое отношение фанатов к себе.

Певица Мадонна возмущена реакцией поклонников на ее «неузнаваемое» лицо на церемонии премии «Грэмми» в этом году. Во время мероприятия артистка сказала пламенную речь, и вся публика с интересом взирала на звезду. Но, судя по последующим кадрам в сети, фанаты интересовались вовсе не словами селебрити и даже не артистами Сэмом Смитом и Ким Петрас, о смелости которых говорила вокалистка.

Больше всего зрителей впечатлило «неузнаваемое лицо» Мадонны. Люди назвали его постаревшим, некрасивым и совершенно непохожим на привычные снимки легендарной знаменитости. На звезду сразу полилась порция критики, поэтому исполнительница решила ответить на оскорбления в свой адрес.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, которая была о том, чтобы поблагодарить за бесстрашие таких артистов, как Сэм и Ким, многие люди предпочли говорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных камерой с длинным объективом. Фотокорреспондентом, который исказил бы чье-то лицо», — приводит ее слова издание Page Six.

Мадонна недовольна, что фанатов не впечатлила ее речь о смелости артистов Сэма Смита и Кима Петраса, ведь их появление на «Грэмми» является историческим моментом. Вместо этого она столкнулась с женоненавистничеством и эйджизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Мадонны Лурдес Леон не пустили на модный показ.