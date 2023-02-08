Плотный рабочий график: как живет супруг Инны Чуриковой после ее смерти

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Глеб Панфилов заявил журналистам, что с головой ушел в работу.

Спустя месяц после ухода из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой ее супруг режиссер Глеб Панфилов не оправился от горя и не может общаться с прессой. Спасением для него стала работа, в которую кинодеятель ушел с головой.

«У меня довольно плотный график, практически все время я занят. Занимаюсь работой», — ответил Панфилов на звонок Woman.ru.

Не секрет, что работа помогает людям отвлечься от тяжелых мыслей и воспоминаний, и пережить тяжелое душевное состояние. По всей видимости, по такому пути решил пойти и вдовец Инны Чуриковой.

После смерти актрисы Панфилов был буквально раздавлен горем. В разговоре с журналистами он признался, что не может поверить в случившееся. По его словам, он ощущал себя единым целым с ушедшей супругой и не может представить, как теперь будет складываться его жизнь.

Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. Артистка последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра «Ленком» Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гримерная Инны Чуриковой в «Ленкоме» станет мемориалом.