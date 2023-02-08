Опубликовано видео с бегущими со своих позиций ВСУ под поселком Спорное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

Военкор «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики побросали почти весь боекомплект. Так спешно они отступали.

Боевики ВСУ сбежали со своих позиций под поселком Спорное. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага и показал видео с отступлением националистов.

«О скорости, с которой ВСУ покидали насиженные места, прежде всего говорит количество оставленного боекомплекта. Вот здесь у нас снаряды от гранатометов, все они упакованы», — сообщил военкор.

Российские военнослужащие также нашли гранатомет 2022 года выпуска — из него даже не успели пострелять. Производен был, скорее всего, в США.

Сейчас линия обороны боевиков проходит вокруг птицефабрики у поселка Спорное. Российские минометчики активно работают по окопам, где засели националисты.

Как сообщал 5-tv.ru, в районе поселка Спорное на артемовском направлении сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы теснят противника плотным огнем.