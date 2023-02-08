В США Капитолий оградили забором перед посланием Байдена к Конгрессу

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Большинство американцев отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента.

В Вашингтоне полиция оградила здание Капитолия — Джо Байден обращается к Конгрессу с посланием о положении дел в стране. Он должен рассказать, что сделал к середине своего четырехлетнего срока.

Белый дом ранее опубликовал отрывки из выступления. Байден, например, раскроет детали своего плана по инвестициям в экономику. При этом опрос показал: 62% американцев считают, что за два года работы Байден добился «не очень многого» или «почти ничего».