Поразим все цели! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Российские войска продолжают спецоперацию (СВО) по защите Донбасса. В зоне боевых действий важна работа каждого бойца — как на земле, так и в небе.

Российские войска продолжают спецоперацию (СВО) по защите Донбасса. В зоне боевых действий важна работа каждого бойца — как на земле, так и в небе.

На опубликованных кадрах показана боевая работа экипажей штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в зоне СВО — штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Цель достигнута — у противника были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.

Следом идут кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 по уничтожению опорных пунктов и бронетехники украинских войск: бойцы выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника. Поставленные цели были достигнуты и здесь.

Ранее 5-tv.ru показал кадры боевой работы танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО.





