Жиган резко высказался о смерти Yung Trappa: «Должно было произойти гораздо раньше»

Фото, видео: Instagram* / official_yung_trappa

Рэпер подчеркнул, что в смерти от передозировки наркотиков нет ничего хорошего.

Рэпер Жиган резко высказался о смерти коллеги Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa. Комментарий о музыканте Жиган дал на светской премьере фильма «Быть», в котором сыграл одну из ролей.

Yung Trappa скончался в начале февраля при странных обстоятельствах. Его сердце остановилось дома, когда рядом находились близкие. Следователи проводят проверку по факту случившегося, однако многие уже говорят, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. Такого мнения придерживается и Жиган. По его словам, Yung Trappa не сопротивлялся низменным порокам, так что рано или поздно должно было случиться нечто плохое.

«Я не скажу, что для меня это огромная грусть. Произошло то, что должно было произойти гораздо раньше. Человек, который популяризирует наркотики, проституцию — все самое низменное — рано или поздно просто должен был уйти из этой жизни, как все сейчас пишут, как рок-звезда. Дебилы! Он умер в квартире на глазах у своей матери просто от передозировки. Он к этому шел. Если человек каждый день ходит по краю крыши, он рано или поздно шлепнется», — сказал, как отрезал рэпер Жиган

Помимо разгульного образа жизни, за месяц до кончины Yung Trappa вышел на свободу после полутора лет нахождения в тюрьме. Он был судим за изнасилование. Жертвой признали 18-летнюю на момент преступления студентку. Сам исполнитель тогда заявлял, что его оклеветали. В 2015 году также получил срок за хранение и распространение наркотиков. Тогда суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии.

Светская премьера комедии «Быть» состоялась 7 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Картина режиссера Александра Ковтунца рассказывает о рэпере Илье, выросшем без родителей. Под Рождество он из нашей современности случайно попал в 1993 год — во время юности своих родителей. Теперь рэпер-сирота может либо спасти их от гибели, либо исчезнуть навсегда. Главную роль исполнил Олег Гаас. Также в фильме «Быть» снялись Владимир Сычев, Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Олеся Железняк, Рома Жиган и другие звезды.

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