Владимир Сычев похвастался, что месяц после свадьбы кутил в Крыму на 100 долларов

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Звезды сериала «Физрук» впервые женился в 1991 году. Отношения продлились лишь два года, но о подарке от тещи он помнит до сих пор.

Российский актер Владимир Сычев похвастался, что в 1991 году устроил себе прекрасный медовый месяц в Крыму всего на 100 долларов. Эксклюзивный комментарий звезда сериалов дал5-tv.ru на премьере фильма «Быть».

На момент своей первой свадьбы Владимиру Сычеву было 20 лет, а его избраннице — 17. Запомнившиеся на всю жизнь 100 долларов молодоженам вручила мама невесты. На них пара ни в чем себе не отказывала первое время после замужества.

«Собрали всех друзей, отмечали в ресторане. Мама жены работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов. На эти деньги мы на месяц уехали в Крым, и хватило на то, чтобы чемодан еды набить, каждый день на пляже шашлыки есть и в ресторан ходить, чтобы шампанское пить», — признался актер

Тот брак просуществовал лишь два года. В конце девяностых актер встретил вторую будущую супругу Алесю Великанову. С ней он счастлив в браке уже 23 года, воспитывает двоих дочерей. В планах у знаменитости отпраздновать серебряную свадьбу, ведь тогда была лишь роспись. Жена находилась в положении, вот-вот должна была родить. Чтобы не удочерять собственного ребенка, актер в спешке стал искать ЗАГС, который их распишет. Поэтому о торжестве и праздновании речи тогда и не было.

К слову, светская премьера комедии «Быть» состоялась 7 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Картина режиссера Александра Ковтунца рассказывает о рэпере Илье, выросшем без родителей. Под Рождество он из нашей современности случайно попал в 1993 год — во время юности своих родителей. Теперь рэпер-сирота может либо спасти их от гибели, либо исчезнуть навсегда. Главную роль исполнил Олег Гаас. Также в фильме «Быть» снялись Владимир Сычев, Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Олеся Железняк, Рома Жиган и другие звезды.

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