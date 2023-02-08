Момент взрыва газа в доме в Тульской области попал на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Агафонов; 5-tv.ru

В результате ЧП обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Полностью уничтожены восемь квартир, пять человек погибли.

Момент взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области, в результате чего обрушился целый подъезд, попал на видео. Ролик оказался в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно вспышку пламени, через несколько секунд после которой в небо поднимается дым и столб пыли.

Трагедия произошла вечером 7 февраля. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на четвертом этаже пятиэтажки. Причиной стала неисправность газового оборудования.

В результате взрыва обрушился подъезд — полностью уничтожены восемь квартир. По информации на текущий момент, всего погибли пять человек погибли, трое пострадали, еще один остается под завалами. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокурор Тульской области прибыл на место обрушения подъезда после взрыва газа.