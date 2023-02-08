Пилот и пассажиры самолета индонезийской авиакомпании взяты в заложники

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Захватчики уже выставили свои условия, при которых они не тронут заложников.

Пилот индонезийской авиакомпании Susi Air и еще пять пассажиров рейса взяты в заложники боевиками в провинции Западное Папуа. Об этом сообщил премьер-министр Новогой Зеландии Крис Хипкинс.

Он указал, что правительство знает о ситуации — сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии уже работают над тем, чтобы освободить заложников.

«Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется», — цитирует его Radio New Zealand.

Известно, что ответственность за захват на себя взяла организация «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии считается террористической структурой — Прим.ред.). Боевики потребовали принять независимость региона. До этого момента пилота не отпустят.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан. Позднее ее разделили на две части — Папуа и Западное Папуа. В 2019 году там прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.

Известно, что в обмен на заложников боевики организации требуют признать независимость региона.

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