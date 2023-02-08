«Мое маленькое чудо»: звезда «Сердца Пармы» Горбатов стал дважды папой

Актер Александр Горбатов рассказал, что стал отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Актер признался, что мечтает о большой семье.

Звезда фильмов «Тихий Дон», «Сердце Пармы», «Художник», «Угрюм-река» Александр Горбатов не любитель делиться подробностями личной жизни. Однако недавно он признался, что чуть более года назад во второй раз стал папой. На свет появилась девочка, которую назвали Теоной. Старшую дочь зовут Мира.

«Теона — маленькое чудо. Она ходит, болтает, ссорится со старшей сестрой, а та ссорится с младшей. Жизнь бьет ключом. Теона похожа больше на мать», — рассказал Горбатов в интервью 7Дней.ru.

Он признался, что останавливаться на достигнутом не намерен. Актер мечтает быть отцом пятерых детей, но только с одним условием: родить наследников должна любимая жена Виктория.

Горбунов также поделился, что мечтает дожить до старости и увидеть потомков.

«Я очень хочу дожить до старости: увидеть внуков, правнуков, как они полюбили, как женились. Семья — это сакральное. Карьера пришла и ушла. Важнее семьи нет ничего. Я бы всю свою фильмографию отдал, лишь бы еще раз увидеть живой свою маму. И не сожалел бы ни о чем. Заново бы пошел и всего добился», — заключил актер.

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