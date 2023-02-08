Школьников в Петербурге массово переводят на удаленку из-за СOVID-19 и ОРВИ

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Сейчас в Северной столице болеют 43 тысячи детей. Это на 12% больше, чем неделей ранее.

Россиянам пора вспомнить о масках. Число заболевших коронавирусом за неделю резко увеличилось.

Роспотребнадзор зафиксировал более 60 тысяч новых случаев — это на треть больше, чем неделей ранее. В основном людей поражает «омикрон». Он протекает в легкой форме, но быстро передается.

Число заболевших ОРВИ растет не так интенсивно. В Петербурге много случаев отмечено среди школьников. Сейчас болеют 43 тысячи детей — это на 12% больше, чем на прошлой неделе. В связи с этим классы массово переводят на дистанционное обучение, а в детских садах на карантин сажают целые группы.

А вот в Европе набирает обороты новый вариант ковида — «ортрус». Он способен обходить вакцины. Только в Британии этот штамм обнаружен у четверти заразившихся коронавирусом.