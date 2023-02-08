Суд отменил скандальный приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника

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Научных и финансовых руководителей заповедника на Камчатке подозревали в присвоении денег, выделенных на уборку мусора. Их приговорили к реальным срокам, но теперь дело вернули на новое рассмотрение.

На Камчатке отменили скандальный приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника. На его территории находится знаменитая Долина гейзеров, действующие вулканы и уникальные термальные озера.

Четверых фигурантов громкого дела о растрате бюджетных денег освободили прямо в зале суда. Это произошло под ликующие крики родственников.

Полгода назад после долгого разбирательства суд приговорил научных и финансовых руководителей заповедника к реальным срокам. По версии обвинения, они поделили между собой деньги, выделенные на уборку мусора, который скопился еще в советское время. А отходы якобы просто закопали.

Вот только экспертиза не нашла следов захоронений. За осужденных вступились региональные власти. А 70 природоохранных организаций написали обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться. Теперь дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского для повторного рассмотрения — уже в новом составе.