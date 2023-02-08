Очевидцы рассказали о последствиях взрыва газа в пятиэтажке в Тульской области

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Тихонова; 5-tv.ru

Пять человек погибли после взрыва, прогремевшего на четвертом этаже многоквартирного дома. Очевидцы рассказали, как вытаскивали выживших из-под завалов.

И начинаем с Тульской области — это город Ефремов, где сегодня рухнул целый подъезд жилого дома. Причиной стал взрыв бытового газа. Ударная волна была такой мощной, что от дома отлетали целые панельные блоки. Известно о пяти погибших, на месте продолжается разбор завалов. На место выехала корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

«Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Как мы видим сотрудники достали тело мужчины. Вероятнее всего, эпицентр взрыва именно четвертый этаж. Подъезд полностью разрушен», — рассказала журналист.

Это первые секунды после взрыва. Из-под завалов слышны крики и плач. Спасатели приехали быстро. Из-под завалов удалось достать семь человек. Из них трое детей.

Под разрушенной плитой увидели и крохотную ручку трехлетнего Димы. Вот кадры этого чудесного спасения. Полураздетого малыша достали местные жители. У мальчика оказался лишь рассечен лоб. Его увезли в больницу с сотрясением мозга.

«Услышал громкий взрыв, пришел, может быть, нужна будет моя помощь. И ребенка спасли тут, и женщину, и мужчину. Живых удалось спасти. Но много пострадавших», — рассказал очевидец Алексей.

Первыми на помощь пришли жители соседних домов. Они начали вручную — по кусочкам — разгребать обломки.

«На втором этаже как выбило стекла, не стекла — двери, они упали и, получается, не могли выйти. Оттащили двери, вывели людей оттуда», — добавил другой очевидец.

Спецтехника с трудом смогла подъехать к месту ЧП. Дорога была забита припаркованными машинами. На кадрах видно, как прохожие пытаются вытолкать автомобили.

«Подготовлен вертолет санитарной авиации, который в случае необходимости будет задействован для эвакуации и оказании более высококвалифицированной помощи в учреждения Москвы и Московской области», — рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам жильцов, перед взрывом в доме на четвертом этаже отчетливо пахло газом. Жильцы вызвали экстренную службу, но взрыв произошел раньше, чем приехали специалисты. Кроме экстренных служб, на месте работает и областная прокуратура.

«На контроле в прокуратуре Тульской области находятся вопросы размещения жителей в пунктах временного пребывания. Ход и результаты расследования уголовного дела также контролируется прокуратурой», — сообщил прокурор Тульской области Александр Грицаенко.

После обрушения вся пятиэтажка покрылась трещинами, поэтому проход к квартире запрещен. К слову, на данный момент по факту взрыва в Ефремове возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Около 250 жителей сегодня будут вынуждены ночевать вне дома. По некоторым данным, выбило окна в детском саду по соседству. Во время взрыва дети находились на прогулке, так что никто не пострадал.