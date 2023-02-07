Американский ветеран предрек неминуемое поражение Украины

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По мнению американского ветерана, Запад этого просто так не оставит.

Поражение Украины — неминуемо. Запад не захочет с этим мириться. Такое мнение выразил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, успехи российских сил под Артемовском.

«Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится. Запад это просто так не оставит», — написал он в Twitter.

Американский ветеран уверен, после победы России западный мир не угомонится, а будет продолжать идти по линии эскалации, нацеленной на прямое столкновение Москвы и Вашингтона. Если же это все случится, то будут огромные потери, заключил он.

К слову, на прошлой неделе киевский режим, видя успехи российской армии под Артемовском, стал в спешке стягивать туда дополнительные резервы, но подмога особых успехов не принесла. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, Вооруженные силы РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ после провалов на фронте ведут себя с жителями Артемовска.