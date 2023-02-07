Устал от истерик: экс-звезды «Дома-2» Дмитренко и Рапунцель разводятся

Фото: Instagram* / olyarapunzel; dmitry_dmitrenko

Казавшаяся идеальной пара расстается после пяти лет брака и рождения двух дочерей.

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко разводятся. Об этом сообщает StarHit.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По сведениям издания, заявление на развод подал Дмитренко, который строит сейчас актерскую карьеру. Причиной же якобы стали истерики супруги.

«Экс-участник телепроекта „Дом-2“ Дмитрий Дмитренко решился обратиться в Московскую коллегию адвокатов ‹...›, при помощи которых заявил иск о расторжении брака с Ольгой Дмитренко (псевдоним Рапунцель. — Прим. ред.)) в мировой участок в Новой Москве», — говорится в сообщении.

Дмитренко и Рапунцель поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды российского реалити-шоу покинули проект и долгое время считались крепкой парой.

Впрочем, несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

К слову, совсем недавно стала свободной другая экс-звезда «Дома-2» и «однофамилица» Ольги — Алена Рапунцель. Суд рассматривал ее иск о разводе с мужем-стриптизером Ильей Семиным в течение четырех месяцев и удовлетворил его только в конце января. Причиной развода стали взаимные обвинения в неверности, а также побои, которые, по ее словам, она терпела от супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у звезды «Дома-2» Майи Донцовой отобрали выигранную на проекте квартиру.

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