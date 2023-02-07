Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе общественного деятеля

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В иске рыбак возмутился из-за пирса на подмосковной даче короля отечественной эстрады. По словам мужчины, постройка мешает ему ловить рыбу.

Рыбак из Московской области подал в суд на Филиппа Киркорова по просьбе некогда известного общественного деятеля, который таким образом решил напомнить о своем существовании. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат короля отечественной эстрады Александр Добровинский.

Жалобу на певца Филиппа Киркорова из-за якобы незаконно установленного на его подмосковной даче пирса рассмотрит Одинцовский городской суд. По информации на сайте суда, соответствующее заявление в отношении исполнителя было подано 11 января.

Александр Добровинский уточнил, что с жалобой на певца в суд обратился мужчина по фамилии Рыськов, которому, по его словам, пирс на даче звезды мешает рыбачить.

«9 февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит», — иронично высказался Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Киркорова подали иск из-за танца на кресте во время концерта.