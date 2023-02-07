Лавров обличил расистскую сущность главы дипломатии ЕС Борреля

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После провокационных заявлений главы дипломатии ЕС российский министр сразу же напомнил, что и у Борреля «рыльце в пушку».

О свободе слова по-европейски сегодня говорили в Брюсселе на конференции по борьбе с дезинформацией. Так глава Европейской дипломатии полностью поддержал запрет вещания в ЕС целого ряда официальных российских СМИ.

«Мы наложили ограничительные меры на пропагандистскую машину кремля. и фактически запретили им действовать на территории стран европейского союза. делая это, мы не покушаемся на свободу слова. мы, наоборот, защищаем ее», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

А Сергей Лавров, который сейчас находится с рабочим визитом в Мали, в своем выступлении публично уличил Жозепа Борреля в расизме и пренебрежительном отношении к другим странам. Так он ответил на комментарий главы Евродипломатии, который раскритиковал визиты российского министра в страны Африки. Ранее Жозеп Боррель назвал Мали и Эритрею легкими странами для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте.

«Это говорит человек, который не умеет скрывать расисткой сущности своего видения мира. Не так давно он публично рассказывал, что Европа — это цветущий сад, он садовник, а окружают Европу — джунгли, из которых проистекают угрозы для цветущего сада. Поэтому цветущий сад должен быть аккуратнее с джунглями и оберегать свое благополучие. Тут и добавить нечего в отношении того, кто и как относится к нуждам и интересам африканских стран», — заявил глава МИД РФ.

В Мали Сергей Лавров обсудит поставки российской пшеницы, удобрений, нефтепродуктов. А также военные связи с африканским континентом.