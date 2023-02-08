Уникальный лагерь: как спасатели из России работают в Турции и дарят людям надежду

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Одна из крупнейших группировок спасателей прибыла в Турцию из России. Специалисты сразу направились в самый пострадавший регион.

Спасатели работают в зоне бедствия в Турции и днем, и ночью. Останавливаются только для того, чтобы в полной тишине услышать, где еще люди зовут на помощь. Самая крупная группировка МЧС прибыла из России — это больше 100 человек.

Они разворачивают лагерь в самом эпицентре землетрясения — в наиболее пострадавшей турецкой провинции Кахраман-Мараш. Это сейчас сплошные руины. Корреспондент «Известий» Иван Литомин вместе с нашими спасателями работает на месте.

«Российский базовый лагерь наши спасатели развернули на окраине города Кахраманмараш. Это город, который пострадал от землетрясения больше всего. Здесь разрушено больше сотни домов. Под завалами все еще могут находиться живые люди. Поэтому сейчас важна каждая минута. Наши спасатели разгружают спецтехнику, а разведгруппа уже отправилась к местам ликвидации последствий», — рассказал журналист на фоне российского базового лагеря.

Оценить масштабы предстоящей работы российские спасатели могли еще по пути в горную провинцию — от мощного землетрясения дома вдоль трассы буквально сложились. Многоэтажки превратились в руины.

Местные жители находятся в ожидании чуда. Надеются, будто бы вот-вот смогут спасти их родственников. Местные жители стоят возле своих разрушенных строений. Проезжающие международные эшелоны спасателей дают людям надежду. Здесь действительно важна каждая минута.

«Сейчас хорошо видно, что здесь надувают палатки. Это будет штаб. Он максимально автономен. Есть своя техника — КАМАЗы и спецоборудование, чтобы извлекать из-под завалов тех, кто еще может быть жив. А вот — собаки. Десятки кинологов, которые будут искать живых людей. Сейчас максимально важно сделать это быстро — пока еще действует правило „золотых минут“. Еще есть время, чтобы вытащить из-под завалов тех, кто остался жив», — отметил Иван Литомин.

Российские спасатели будут работать в Турции 24/7 — три смены по восемь часов. В лагере своя кухня, генераторы, спецтехника, спальные места.

«Максимально автономный, аналогов в мире нет, насколько мне известно. Это только российский лагерь такой. Мы можем выезжать в любую точку земного шара и быть автономными бесконечное время. Нам только нужно привозить топливо, воду, питание — и все», — рассказал один из российских спасателей.

Прибыла российская группа накануне ночью и на разбор завалов отправилась одна из первых, на своем транспорте. Еще в аэропорту возникли трудности координации: маленькая турецкая провинция оказалась не готова к такому наплыву международной помощи. Местные власти не сразу смогли найти автобусы для европейских спасателей.

«Всего российская спасательная группировка составляет больше ста человек. Здесь и кинологи, и те, кто будут непосредственно разгребать завалы, и психологи. Это одна из крупнейших международных спасательных группировок, прибывших сегодня в Турцию для ликвидации последствий землетрясения», — добавил корреспондент «Известий».

Разгребать завалы наши спасатели готовы здесь как минимум ближайшую неделю. Главный упор сейчас сделан на ближайшие часы — пока еще есть шанс найти живых.