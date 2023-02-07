Фото, видео: Depositphotos / booblikuk; ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обидчицу до недавнего времени знали как тихоню. Что заставило ее принести из дома нож и расправиться с одноклассницей?

Беспрецедентная поножовщина накануне случилась в одном из образовательных учреждений подмосковных Химок. Причем устроила ее не старшеклассница, а вчерашняя ученица начального звена.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Подмосковья, инцидент произошел в разгар учебного дня, 7 февраля. Чем-то разгневанная ученица пятого класса решила выяснить отношения со сверстницей. И скорее всего, подготовилась к этому заранее, захватив из дома нож. Оставалось только заманить одноклассницу в укромное место — школьный туалет подходил по всем параметрам. Там-то 11-летняя девочка и привела свой план в действие.

В момент расправы обидчица не шутила, а обращалась с ножом по-взрослому. А после, по данным KP.RU, вошла в класс, показала окровавленное оружие педагогу и заявила, что убила соперницу. Но, к счастью, это оказалось не так.

Пострадавшую с колото-резаными травмами оперативно госпитализировали в одну из местных больниц. Сейчас, по данным пресс-службы подмосковной прокуратуры, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители в свою очередь пытаются дать объективную оценку случившемуся — что стало причиной кровавого конфликта и куда смотрели ответственные за безопасность школьников сотрудники образовательного учреждения и родители.

По данным KP.RU, обе школьницы из благополучных семей, более того, девочек связывала близкая дружба. Но уже в третьем классе между ними случился один из первых серьезных разладов — маленькие «женщины» не поделили мальчика. Кто или что стало предметом раздора в этот раз — пока неизвестно. Однако никто не ожидал, что все может дойти до поножовщины. Возможно, дело не в споре, а в неадекватности нападавшей. Многие, по информации издания, девочку знали как тихоню, но есть и те, кто видел намеки на девиантность. Это в ближайшее время предстоит выяснить психиатрам и другим специалистам.

На текущий момент по факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело. И еще одно — по факту халатности должностных лиц школы.

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