Хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова

Хирург Шестаков: ампутация стопы Костомарову была необходима, чтобы не допустить распространения токсинов по организму

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Спортсмену грозили еще более страшные последствия, если бы врачи промедлили с операцией.

Необходимость ампутации стопы у фигуриста Романа Костомарова была продиктована образованием сильного некроза на ноге, который мог стать причиной выброса токсинов в организм. Об этом «Известиям» рассказал профессор Первого МГМУ имени Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков.

По словам специалиста, основной диагноз у Костомарова — сепсис, который запускает воспалительный процесс по всему организму. А после сепсиса, отметил Шестаков, гнойные очаги начинают «летать» по всему организму, осеменяя все подряд.

«Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога <…> При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно», — пояснил врач.

Ранее в этот день источник 5-tv.ru сообщил, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову из-за гангрены пришлось ампутировать стопу. Вторую врачам удалось спасти, удалив пораженные ткани.

Спортсмена госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали двустороннюю пневмонию, ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. Позднее у Костомарова начались проблемы с кровообращением, которые спровоцировали возникновение гангрены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Романа Костомарова приняла тяжелое решение на фоне ампутации конечностей фигуриста.