За двумя зайцами: почему НАТО не может развиваться в Европе и Азии одновременно

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Первые шаги к продвижению уже сделаны, однако силы военного альянса не позволяют вести две войны сразу.

У западного общества появились предположения, что НАТО рассматривает новое направление расширения — на Азию. Доктор наук РАН, заведующий центом Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков объяснил, почему НАТО придется повременить со вторым «украинским сценарием».

Эксперт считает, что НАТО не сможет догнать сразу двух зайцев — развиваться и в Европе, и в Азии. США выстаивает определенную цепь военных баз вдоль морской границы Китая, потому что видит в стране опасного конкурента. Однако ситуация на Украине сдерживает переброску всей критической инфраструктуры в этот регион.

«У американцев другого варианта нет. Они будут вынуждены все НАТО со всеми структурами своими, штабами, со всей организацией постепенно перебазировать из европейского региона в азиатский регион», — объяснил специалист.

С 90-х годов, когда альянс пытался обложить России, НАТО не придумала новых отговорок. Все также, отмечает Мосяков, организация видит «мифические угрозы», а Китай, как друг России, в их глазах сегодня стал агрессором.

«Это рассчитано где-то на пять-восемь лет и, конечно, важнейшим условием для развертывания инфраструктуры НАТО будет завершение событий на Украине. Потому что понятно, что при всей силе и мощи этого военного альянса вести одновременно активную такую деятельность в Европе и Азии ему будет очень сложно», — прокомментировал доктор наук.

С этой точки зрения можно говорить, что у Китая есть некие возможности подготовиться ко всем событиям, подчеркнул Мосяков. Он добавил, что в современных реалиях российско-китайское сотрудничество приобретает новый смысл.

«На Украине и в Азии все происходит в силу одного важнейшего обстоятельства — Соединенные Штаты ни коем образом не хотят лишиться своего доминирования в мире, потому что это дает им такие огромные преференции в плане развития, в плане качества уровня жизни», —резюмировал эксперт.

Именно за это США будут бороться всеми возможными способами. По словам специалиста по Азии, Япония в своей политике крайне непоследовательна. Поэтому судить сейчас, прогнется ли страна восходящего солнца под Запад еще рано. В стране есть две позиции: Япония может конкурировать с Китаем за звание азиатского лидера, и японо-американский союз — это стержень японской политики. Какая политическая сила окажется сильнее — покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, что показанные в ООН 20 лет назад предлоги США для войны с Ираком оказались ложью.