При взрыве газа в Тульской области погибли три человека

Фото: 5-tv.ru

Сколько человек пострадало — пока неизвестно.

В Тульской области в городе Ефремов произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительным данным от источника 5-tv.ru, погибли трое человек. Предварительно сообщается о троих пострадавших. Сколько людей находилось в доме при обрушении — неизвестно.

Сообщается, что в настоящее время спасатели пытаются вызволить из-под завалов ребенка.

Число погибших может увеличиться, по некоторым данным, может быть больше. Некоторые источники сообщают о пяти жертвах трагедии.

Также очевидец добавил, что он увидел, как четверых человек спасли из-род завалов дома.

Видео с места происшествия ранее публиковал 5-tv.ru.