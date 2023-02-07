Посольству США в России передали ноту с требованием не вмешиваться в дела страны

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Российская сторона не намерена мириться с антироссийской пропагандой, которую посольство США транслирует через свои информационные ресурсы.

Министерство иностранных дел РФ передало в американское посольство ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела России. Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, американское посольство продолжает распространять фейковую информацию о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, несмотря на многочисленные предупреждения от МИД РФ.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», — сообщил собеседник.

Кроме того, дипломатов, которые попытаются сеять раздор в российском обществе, будут высылать из России, невзирая на их должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ Антонов уличил США в обходе запретов по работе посольства в Москве.