Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Накануне стало известно, что спортсмен лишился стопы. Но есть вероятность, что ногу могут удалить по колено.

Ампутированные конечности Романа Костомарова, возможно, сожгут в крематории или захоронят на специальном полигоне. Таким предположением с dni.ru поделился источник, знакомый с ситуацией спортсмена.

По его словам, прежде чем утилизировать удаленные органы, необходим ряд процедур. Для начала их исследует патологоанатом. На этом этапе мягкие ткани рассекают на слои при помощи специальных инструментов и проводятся макро- и микроисследования, а после материал заливают дезинфицирующим раствором и помещают в контейнеры. Затем уже емкости с содержимым забирает уполномоченная служба — как правило, органы либо захоранивают на соответствующем полигоне, либо сжигают в крематории.

В некоторых случаях, по словам эксперта, материал используется для лабораторных опытов или как наглядное пособие в медицинских вузах.

Как именно распорядиться органами, скорее всего, решать фигуристу или его родным. Сейчас главная задача медиков — сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, за которую они борются около месяца. Все началось с двусторонней пневмонии и гидроторакса (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Пока поклонники ждали дальнейших хороших новостей и не сомневались, что теперь олимпийский чемпион точно идет на поправку, у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу. Однако здоровье спортсмена по-прежнему остается под угрозой, и есть вероятность, что ноги он может лишиться по колено. Причина — тревожные результаты УЗИ сосудов нижних конечностей и лабораторной диагностики крови.

Пока ни родные, ни близкие, ни знакомые семьи олимпийского чемпиона комментариев не дают. Так они решили защитить его от информационного давления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николаю Дроздову временно запретили выходить на улицу из-за самочувствия.