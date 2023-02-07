Пока снег, не получится: Николаю Дроздову временно запретили выходить на улицу

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Легендарный телеведущий, ученый зоолог и путешественник провел в больнице две недели из-за перелома ребер. Однако вернуться к работе он пока не сможет.

Николая Дроздов попал в больницу еще в конце 2022 года после неудачного падения. Сейчас он восстановился и получил рекомендации от врачей. Об этом 85-летний телеведущий сам рассказал журналистам после выписки.

Популярного путешественника вывезли из клиники на инвалидной коляске. Несмотря на это, он сохранил позитивный настрой. По словам Дроздова, после падения у него оказалось сломано семь ребер, но врачи помогли облегчить его состояние.

«За две недели и лекарствами, и вниманием, и самое главное, у них есть такие замечательная дыхательная лечебная гимнастика в трех позах — стоя, сидя и лежа», — рассказал телеведущий.

Николай Дроздов подчеркнул, что именно эти занятия позволили ему ощутить прилив сил. Однако о полном выздоровлении пока говорить рано. Ученый признался, что пока не сможет приступить к работе: врачи не советуют ему выходить на улицу во время снега и гололедицы.

Телеведущий пояснил, что получил травму, когда хотел обойти машины и наступил в сугроб, но под ним оказалась ледяная горка. К тому же он обратился за помощью медиков только спустя три дня. За это время ему стало гораздо хуже.

Также Николай Дроздов поблагодарил всех тех, кто переживал за него во время нахождения в больнице.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, кто молился. Я очень тронут и благодарен», — подытожил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из столичных больниц по-прежнему находится фигурист Роман Костомаров. Из-за некроза тканей ему пришлось ампутировать одну стопу.