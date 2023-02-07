Скончался один из создателей легендарной «буханки» Егор Варченко

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Разработчик грузового семейства УАЗ-450 ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Ветеран Ульяновского автомобильного завода Егор Варченко, участвовавший в создании целого семейства отечественных грузовых машин, скончался 7 февраля. Ему было 96 лет. О трагическом уходе разработчика сообщили в пресс-службе автозавода.

В годы Великой Отечественной войны Егор Варченко чудом выжил в концлагере. Вернувшись на родину, он окончил курсы шоферов, работал в автомотоклубе и отучился в Харьковском политехническом институте. После его направили на Ульяновский автозавод.

Егор Варченко посвятил ведущему отечественном предприятии 47 лет. Все это время он занимался конструированием вездеходов, получивших название «буханка». За разработку машин УАЗ-450 и их модификаций Варченко получил большую серебряную и малую бронзовую медали ВДНХ СССР и множество других наград.

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