«Я умею задать тон отношений»: Волочкова намекнула на роман с бывшим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бывшая прима Большого театра пытается сохранить интригу о том, что же на самом деле происходит в ее личной жизни.

Анастасия Волочкова внезапно призналась, что готовящаяся свадьба с кондитером Дмитрием была лишь выдумкой для поддержания новогоднего настроения. Теперь артистка поделилась размышлениями о своей женской силе, которая заставила поклонников заподозрить ее в новом романе.

В своем микроблоге 47-летняя балерина призналась, что по-прежнему притягивает к себе экс-возлюбленных. По словам Волочковой, после общения с ней мужчины попросту не могут построить отношения с другими.

«И это показатель того, что я умею задать тон отношений, которому никто не может соответствовать!» — заявила балерина.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что стала для мужчин настоящим эталоном: ведь они приходят к ней за гармонией и «уютом общения».

«Сегодняшний романтический вечер стал тому показателем», — отметила артистка.

При этом Волочкова сохранила в секрете имя своего спутника, но показала подарок — гель для душа под названием «Слезы бывших». По ее словам, этот флакончик постоянно пополняется.

«Вчера один такой приезжал „бывший“ тоже! Плакался, слезы лил! Налил в эту бутылочку, поэтому мне есть, чем помыться сегодня в душе. Бывшие! Да вы все одинаковые! Но у меня есть хорошие», — подытожила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал об очередном скандале вокруг эпатажной балерины. Волочкову заподозрили в участии в интервью, будучи пьяной. Однако артистка объяснила свое поведение обычной усталостью.