Войска РФ уничтожили восемь гаубиц и шесть складов боеприпасов ВСУ за сутки

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Российские бойцы ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях.

Российские войска за минувшие сутки нанесли мощное огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) сразу на нескольких направлениях, уничтожив большое количество техники и военных складов вместе с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении в результате удара «Западной» группировки войск противник потерял более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Потери понесли подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на территории Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР).

На краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировка войск «Центр» нанесла тяжелый урон 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригадам ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и Серебрянском лесничестве. Потери противника составили свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На донецком направлении в ходе наступления штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б». Кроме того, в районе села Ильичовка в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» ударами артиллерии уничтожила сразу четыре склада боеприпасов. А общие потери противника за сутки здесь составили более 80 боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На херсонском направлении российской артиллерией уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, самоходная гаубица «Акация» и склад боеприпасов возле села Тараса Шевченко в Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что потери украинской стороны в ходе спецоперации за январь составили более 6,5 тысяч военнослужащих. Об этом во время селекторного совещания 7 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.